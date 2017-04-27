Автор: Екатерина Лыкова

На центральных улицах Иркутска обновят разметку к 9 Мая

Опубликовано: 26.04.2017 17:34

В Иркутске приводят в порядок дороги. Для безопасности и красоты обновляют разметку. Работы ведут на Карла Маркса, Ленина, Мира, Розы Люксембург и других главных улицах. Разметку наносят специальной дорожной краской, а затем посыпают светоотражающими частицами. Высохнуть покрытие должно в течение получаса. Затем приступают к следующему участку.

Работы ведут круглосуточно, если позволяет погода. Необходимо, чтобы не было осадков и температура воздуха была выше ноля. Красят улицы в определенном порядке. "У нас есть порядка 20 улиц первоочередных, это мы готовим их ко Дню Победы. Мы как раз до 9 Мая всю разметку должны закончить, это первоочередные наши объекты, ну и потом уже в плановом режиме продолжим работу", - пояснил Руслан Батраченко, заместитель начальника департамента дорожной деятельности администрации г.Иркутска.

Первый этап покраски закончат в конце июля, а к осени разметку вновь обновят. У краски небольшой срок службы. На тех дорогах, где заменят асфальт, разметка будет полимерная. Это позволит увеличить срок ее службы. Всего в Иркутске по контракту покрасят более 140 улиц.

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