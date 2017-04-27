Автор: Яна Романова

Мэр Ангарска рассказал об основных направлениях муниципальной политики

Опубликовано: 26.04.2017 17:29

Самый известный ангарский долгострой сдадут в эксплуатацию в сентябре 2019 году. Строить школу в 7 микрорайоне города начали почти 30 лет назад. В двухтысячных стройку заморозили: не было финансирования. На сегодня готовность объекта оценивают на 60%.

Общая стоимость проекта 900 млн рублей. В этом году заложили финансирование в 170 млн рублей, большая часть из них - средства областного бюджета. Эта информация сегодня прозвучала в отчете мэра Ангарска. Сергей Петров рассказал об основных направлениях муниципальной политики на ближайшую перспективу. "Это будет уникальное образовательное учреждение, нам удалось отстоять данный проект без секвестрования. Здесь предусмотрены 2 спортивных зала, клубный блок, бассейн. Школа в 7 микрорайоне, безусловно, может стать лучшим образовательным учреждением в Иркутской области по своему формату, настоящим дворцом образования", - сказал Сергей Петров, мэр г.Ангарска.

Решение по долгострою было совместным: администрации муниципалитета и депутатов Заксобрания региона, отметил его спикер Сергей Брилка. При этом он уверен, что затягивать возведение еще на 2 года неразумно. Необходимо привлечь все строительные ресурсы и сдать объект в следующем году. В целом, по словам председателя, в Ангарске во всех сферах ведут системную работу. Задачи расписали на 3 года вперед. "Серьезные задачи поставлены перед строителями Ангарска. Создают давнюю мечту горожан - набережную вдоль Китоя. В этом году сюда направляют большие деньги, больше 130 млн рублей", - сообщил Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области.

В приоритете и развитие массового спорта. В этом году построят хоккейные корты в Одинске и Мегете. Продолжат дорожный ремонт и работы по внутриквартальным проездам.

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