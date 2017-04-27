Автор: Ирина Белогривая

Три баннера в Иркутске признали некорректными

Опубликовано: 26.04.2017 17:20

Оскорбительная реклама. Три баннера в Иркутске признали некорректными. Заключение сделали члены экспертного совета по рекламе при территориальном управлении Федеральной антимонопольной службы. Теперь распространители могут поплатиться за свою нескромность. Штраф до ста тысяч рублей.

Один из рекламных баннеров вызвал немало негатива не только у прихожан Храма Покрова Божьей Матери. На заседании экспертного совета разгорелись жаркие споры. Людей смутило и близкое соседство к религиозному заведению, и тот факт, что рядом находится школа. И такая реклама, по мнению горожан, не лучшим образом влияет на неокрепшую психику детей. "Не факт, что это идеальное решение с точки зрения эстетической. Но в данном случае можно было бы предугадать, что будет такая реакция у прихожан. Странно было бы это не прогнозировать", - отметил Александр Гимельштейн, член экспертного совета иркутского УФАС.

Заявители говорили и о падении нравов, и об оскорблении женщин. Ответчик парировал: такой откровенный шаг был для пользы дела. Реклама призывает пройти обследование груди. В регионе остро стоит вопрос рака молочных желез. Мнения членов экспертного совета разделились. Одни сочли рекламный баннер оскорбительным, другие нет. "Экспертный совет принял решение, что эта реклама не является ни унизительной, ни оскорбительной. И, я думаю, на других участках в городе эта реклама останется до тех пор, пока она будет актуальной. Ну а здесь мы, конечно, баннер поменяем", - сказала Ирина Злобина, представитель ответчика.

Свое обещание ответчик выполнил. Причем оперативно. Еще не закончилось заседание экспертного совета, а новый баннер уже висел на рекламной конструкции. Дизайнеры учли пожелания горожан и на сей раз главную героиню одели.