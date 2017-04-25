Автор: Альфия Еремеева

Итоги "Тотального диктанта-2017" подвели в Иркутске

Опубликовано: 25.04.2017 19:29

Текст про Санкт-Петербург и Неву написали 1800 человек. И 161 из них справился с заданием идеально. Отличников наградили сегодня. Победителям вручили их безупречные работы и сертификаты, которые подтверждают их знания.

Масштабная акция в Иркутске прошла в седьмой раз. И в этом году отличников гораздо больше. Кстати, свои работы после проверки могут посмотреть не только отличники. Тексты всех участников отсканировали и выложили на сайт. О том, сколько было двоек, организаторы не рассказывают. А вот самые популярные и нелепые ошибки называют. Затруднения у многих вызвало название города Кронштадт. Некоторые не справились со словом "фюрер". Проверяющим даже попался вариант "фюррлер". Впрочем, ошибки делали даже в простых словах. А Зимний дворец и Медный всадник несколько участников диктанта написали с маленькой буквы.

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