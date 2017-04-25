Автор: Екатерина Лыкова

Дмитрий Бердников проверил ход строительства иркутских школ

Опубликовано: 25.04.2017 18:51

Здания построили, осталось подвести сети. На 70% готовы корпуса 64 и 66 школ в Иркутске. Строительные площадки посетил мэр города Дмитрий Бердников. Отметил, работы идут по графику.

Строители уже занимаются отделкой, прокладывают сети связи, электро- и водоснабжение, а также приступили к монтажу вентиляции. Школы будут доступны и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для этого оборудуют пандусы и лифты. "Завершаются все работы под благоустройство, на той неделе у нас начинаются активно работы благоустроительные, мы размечаем площадки, и, соответственно, в июне месяце все площадки будут завершены", - сообщил Илья Кручинин, начальник УКС г.Иркутска.

Скоро приступят и к обустройству стадионов. Глава города подчеркнул: основная задача – создать комфортные условия для детей и педагогов. На строительство этих школ в бюджете города предусмотрели больше 640 миллионов рублей. Все работы планируют завершить в конце июля, чтобы новый учебный год школьники начали в новых стенах. Школы смогут принять 800 детей.

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