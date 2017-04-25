Автор: Марина Беклемишева

На улицах Иркутска появился динозавр

Опубликовано: 25.04.2017 18:35

Возвращение мезозоя. Динозавры ходят по центру Иркутска. Эта новость сегодня оживила странички иркутян в социальных сетях. По улице Карла Маркса под руку с человеком прогуливалась внушительных размеров рептилия. К людям динозавр был настроен дружелюбно.

К слову, неподалеку, в отделе природы Иркутского краеведческого музея, сейчас проходит выставка, посвященная древним животным. Как нам пояснили научные сотрудники, детеныш тираннозавра Гоша "сбежал" именно оттуда. Таким зрелищным променадом ростовой куклы в музее решили привлечь внимание к экспозиции.