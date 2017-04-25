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Автор:
Марина Беклемишева

На улицах Иркутска появился динозавр

Опубликовано: 25.04.2017 18:35

Изображение Возвращение мезозоя. Динозавры ходят по центру Иркутска. Эта новость сегодня оживила странички иркутян в социальных сетях. По улице Карла Маркса под руку с человеком прогуливалась внушительных размеров рептилия. К людям динозавр был настроен дружелюбно.

К слову, неподалеку, в отделе природы Иркутского краеведческого музея, сейчас проходит выставка, посвященная древним животным. Как нам пояснили научные сотрудники, детеныш тираннозавра Гоша "сбежал" именно оттуда. Таким зрелищным променадом ростовой куклы в музее решили привлечь внимание к экспозиции.



На улицах Иркутска появился динозавр
Анонимный посетитель 25 апреля 2017 г., 21:23
 
Сообщений: 52157
Регистрация: 01.01.2010

Адрес новости:
http://as.baikal.tv/news/one.php?id=66576
 
Анонимный посетитель 25 апреля 2017 г., 21:23
 
Сообщений: 52157
Регистрация: 01.01.2010

СТАС писал(а):
НЕ ЧЁ СЕБЕ

 
Анонимный посетитель 25 апреля 2017 г., 21:23
 
Сообщений: 52157
Регистрация: 01.01.2010

СТАС писал(а):
НЕ ЧЁ СЕБЕ

 
Анонимный посетитель 25 апреля 2017 г., 21:23
 
Сообщений: 52157
Регистрация: 01.01.2010

СТАС писал(а):
НЕ ЧЁ СЕБЕ

 
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