По данным ЦБР (2017.04.25)
Выпуск новостей за 25.04.2017 (60.99)
Возвращение мезозоя. Динозавры ходят по центру Иркутска. Эта новость сегодня оживила странички иркутян в социальных сетях. По улице Карла Маркса под руку с человеком прогуливалась внушительных размеров рептилия. К людям динозавр был настроен дружелюбно.
К слову, неподалеку, в отделе природы Иркутского краеведческого музея, сейчас проходит выставка, посвященная древним животным. Как нам пояснили научные сотрудники, детеныш тираннозавра Гоша "сбежал" именно оттуда. Таким зрелищным променадом ростовой куклы в музее решили привлечь внимание к экспозиции.
|На улицах Иркутска появился динозавр
|Анонимный посетитель
|25 апреля 2017 г., 21:23
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Сообщений: 52157
Регистрация: 01.01.2010
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|Анонимный посетитель
|25 апреля 2017 г., 21:23
|
Сообщений: 52157
Регистрация: 01.01.2010
|
СТАС писал(а):
|Анонимный посетитель
|25 апреля 2017 г., 21:23
|
Сообщений: 52157
Регистрация: 01.01.2010
|
СТАС писал(а):
|Анонимный посетитель
|25 апреля 2017 г., 21:23
|
Сообщений: 52157
Регистрация: 01.01.2010
|
СТАС писал(а):