Автор: Екатерина Лыкова

Лето заглянет в Приангарье на несколько дней

Опубликовано: 25.04.2017 17:40

До +20 градусов в Иркутске синоптики обещают уже завтра. В область придет теплый фронт. Ночные температуры тоже станут выше.

Днем в четверг в отдельных районах ожидают до +27 градусов. В Иркутске будет +24. А в пятницу погода испортится. Несмотря на тепло, по области пройдут дожди, ветер усилится до 20 метров в секунду. Местами объявят штормовое предупреждение. На выходных температура вернется к привычным для апреля +13, +15 градусам.