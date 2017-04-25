Лето заглянет в Приангарье на несколько дней

По данным ЦБР (2017.04.25)
Выпуск новостей за 25.04.2017 (60.99)
До +20 градусов в Иркутске синоптики обещают уже завтра. В область придет теплый фронт. Ночные температуры тоже станут выше.
Днем в четверг в отдельных районах ожидают до +27 градусов. В Иркутске будет +24. А в пятницу погода испортится. Несмотря на тепло, по области пройдут дожди, ветер усилится до 20 метров в секунду. Местами объявят штормовое предупреждение. На выходных температура вернется к привычным для апреля +13, +15 градусам.