Автор: Николай Бессонов

34 человека сняли спасатели с отколовшейся льды на Байкале

Опубликовано: 25.04.2017 17:37

Любители подледного лова проигнорировали запрещающие знаки и отправились на опасный промысел. Кусок ледяного поля обломился, его отнесло от берега на десятки метров.

На помощь рыбакам пришли спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. Судну на воздушной подушке пришлось делать несколько рейсов, чтобы перевезти всех людей на берег. Теперь нарушителям запретов придется заплатить штраф от 500 до 1,5 тысяч рублей. Сумма будет зависеть от того первое это нарушение или повторное.

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