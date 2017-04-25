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Автор:
Анастасия Байдракова

В Иркутске прошел конкурс-фестиваль "Безопасное колесо-2017"

Опубликовано: 25.04.2017 17:35

Изображение Сохранить жизнь поможет знание правил. В этом твердо уверены юные инспекторы дорожного движения. Сегодня в областном центре прошел городской конкурс-фестиваль "Безопасное колесо-2017". Через какие испытания надо пройти, чтобы получить звание лучшего, расскажем далее.

Дано: три перекрестка с оживленным движением. Задание - найти нарушителей. Юные инспекторы быстро ориентируются в ситуации. Хотя торопливость подводит: команда не заметила, что газон делит проезжую часть пополам. А значит, автомобиль на встречной полосе.

От теоретических заданий к практике. Одно из самых сложных испытаний - фигурное вождение велосипеда. Нужно выполнить "змейку", "восьмерку", перенести в движении предмет, миновать гребенку, горку и суметь остановиться ровно в финишном кармане.

Всего для юных инспекторов приготовили шесть этапов. Нужно знать медицину, устройство велосипеда и, конечно, правила движения. "Очень интересно соблюдать правила дорожного движения, учить их и ездить по правилам, поправлять других участников дорожного движения. Папе подсказать, куда лучше заехать, знаки какие-то подсказать, и он своими советами может мне помочь", - говорит Наталья Шестова, участница конкурса "Безопасное колесо-2017".

Впервые в этом году в испытания включили автовелогородок. Двигаться нужно, соблюдая все правила. Всего в городском конкурсе участвует 12 команд, по три лучших от каждого округа. Все эти дети - уже победители, подчеркивают полицейские. Ведь главное, что они будут ответственно вести себя на дороге. "За прошедший 2016 год при всех ДТП, где участвовали несовершеннолетние, ни одного ДТП с юным инспектором дорожного движения не было зарегистрировано. Так как проводится очень подробный анализ возникновения ДТП и учитываются все показатели, даже по ребенку", - сообщил Антон Куриленко, начальник отделения пропаганды ОГИБДД МУ МВД России "Иркутское".

Победила в конкурсе команда хозяев - 14-й школы. На втором месте школа №6. Они представят Иркутск на областном этапе соревнований, который пройдет в конце мая.

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