Автор: Татьяна Алексеева

Сотрудники полиции разыскивают свидетелей ДТП

Опубликовано: 25.04.2017 17:29

Сотрудники правоохранительных органов только с начала этого года нашли более 60 участников ДТП, которые совершили их и скрылись с места происшествия. Намного больше тех, кого пока не нашли.

Кто-то в Иркутске обязательно видел это происшествие, оно случилось еще в январе. На улице Захарова водитель на автомобиле "Мицубиси Делика" сбил женщину-пешехода, она от полученных повреждений скончалась на месте происшествия. Люди говорят, что были свидетели. И теперь полиция уже 4 месяца их разыскивает. Женщина, на вид около 60 лет, рост примерно 170 сантиметров. Была одета в пуховик или пальто светлого цвета, длиной ниже колен. Вместе с ней была молодая женщина, приблизительно лет 30. А также ждут мужчину, около 40 лет, рост 165 сантиметров, коренастый. Был одет в темный пуховик с капюшоном и вязанную шапку. Находился в автомобиле седан белого цвета. Их показания помогут найти преступника.

Тем временем очень часто бывает: водитель допускает наезд на пешехода или аварию с участием другой машины и уезжает с места ДТП. Так случается в состоянии шока. "Еще одна из причин, по которой люди скрываются, пропадают, не объявляются на месте происшествия, это нежелание брать на себя ответственность, нежелание отвечать за свои слова. А вдруг я видел не то, а вдруг я ошибаюсь. Но как показывает практика из жизни, от себя не убежишь, совесть на месте", - объясняет Ольга Чернявская, психолог.

24 апреля в селе Бадай Усольского района на улице Ленина неизвестный автомобиль сбил 35-летнюю женщину. Она получила серьезные травмы. 21 апреля в Хомутово около 6 часов утра на улице Мичурина водитель на неустановленной машине наехал на 27-летнего пешехода. 11 апреля около 7 часов утра в микрорайоне Солнечный областного центра под колесами машины оказалась 33-летняя местная жительница. Все водители с места происшествия скрылись. Их разыскивают. Свидетелей просят отозваться. "Лиц, ставших свидетелями дорожно-транспортных происшествий, мы призываем не оставаться безучастными и оказывать помощь сотрудникам Госавтоинспекции и сотрудникам полиции в предоставлении материалов, а также возможной даче показаний по дорожно-транспортным происшествиям", - сказал Иван Малахов, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции по Иркутской области.

У свидетелей и участников ДТП есть возможность сообщить о себе в специализированный следственный отдел по расследованию.