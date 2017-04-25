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Автор:
Николай Бессонов

Инвалиды и бездомные из центра "Выбери жизнь" рискуют остаться без света

Опубликовано: 25.04.2017 14:27

Изображение Без света остались инвалиды и бездомные из центра социальной поддержки "Выбери жизнь" в Иркутске. Здание обесточили энергетики. Причем сделали это, по словам постояльцев, в грубой форме. Благодаря вмешательству наших корреспондентов электричество все-таки подключили. Но ситуация оказалась не настолько однозначной.

Утро понедельника у сторожа социального центра "Выбери жизнь" Васимзяна Садикова выдалось особенно беспокойным. Подозрительные люди подъехали к зданию и начали обрезать провода. К визиту мужчина оказался не готов и попытался оказать сопротивление, но устоять пенсионеру перед грубой силой не удалось. По словам электриков, они были вынуждены так поступить. Иметь дело с буйными должниками приходится практически ежедневно. По адресам ездят в сопровождении группы быстрого реагирования. "Буквально сегодня утром мужчина обещал сначала "шмальнуть", потом взялся за камни. Камни пришлось у него из рук вырывать. До этого выводили людей, которые находятся здесь, в центре, хороводы водили вокруг опоры, не подпускали. Машину блокировали", - рассказал Александр Самсонов, инженер службы транспорта электроэнергии.

Что касается здания социального центра по адресу: Марии Ульяновой, 7, то у нынешних арендаторов оказался долг в десятки тысяч рублей. Правда, директор центра говорит: образовалась задолженность странным образом. Все организации, в том числе и арендаторы-предшественники, исправно платили за электроэнергию. "Это не наши долги, у нас есть все бумаги, которые мы оплачиваем, другая организация была. И та организация оплачивала, у них чеки есть, и у нас чеки есть. Откуда эта задолженность взялась, пока еще не выяснилось. Месяц назад, когда вот это все началось, подавал в прокуратуру заявление. Реакции еще никакой не произошло", - сообщил Дмитрий Авершин, директор центра "Выбери жизнь".

Энергетики настаивают: их пытаются обмануть. Социальный центр находится в списке злостных неплательщиков, и здание обязаны обесточить. Теперь во всех хитросплетениях будут разбираться юристы, а инвалиды и бездомные уже завтра снова рискуют остаться без света.

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Инвалиды и бездомные из центра "Выбери жизнь" рискуют остаться без света
Анонимный посетитель 25 апреля 2017 г., 20:49
 
Сообщений: 52157
Регистрация: 01.01.2010

Адрес новости:
http://as.baikal.tv/news/one.php?id=66570
 
Анонимный посетитель 25 апреля 2017 г., 20:49
 
Сообщений: 52157
Регистрация: 01.01.2010

саша писал(а):
Хорошо, что Вы об этом говорите и пишите
 
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