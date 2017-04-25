Автор: Алексей Келэвро

Гусейн Гусейнов завоевал золото первенства России по греко-римской борьбе

Опубликовано: 25.04.2017 14:22

Иркутянин Гусейн Гусейнов вернулся с золотой медалью с первенства страны по греко-римской борьбе. Турнир проходил в подмосковном Чехове. В нем участвовали более 500 спортсменов со всей страны. Иркутскую область представляли 6 человек. Гусейн выступал в категории до 50 килограммов, провел 6 схваток. Доказывать силу пришлось не только противникам, но и судьям.

Победа должна быть очевидна. Поэтому Гусейн Гусейнов отрабатывает сейчас самые зрелищные и эффективные броски и приемы. В результате его визави находится либо в воздухе, либо повержен на ковре.

Гусейн вернулся с первенства страны по греко-римской борьбе с золотой медалью. Там провел шесть схваток. Победа на турнире была делом принципиальным. В финале боролся с представителем ростовской школы Владимиром Забейворота. В прошлом году Гусейн уступил ему главную награду. К тому же, по некоторым данным, на стороне ростовского борца были некоторые члены судейства. Побеждать нужно было, что называется, в сухую.

Гусейн Гусейнов, КМС по греко-римской борьбе: Он приехал отыграться на Россию. Я ему не дал шанса. Выиграл. Было давление сильное со стороны судейства. Но я не дал повода. Выиграл. Если бы не тренер, я бы проиграл. Он эмоционально настраивал меня на каждый поединок.

Александр Хаустов, заслуженный тренер России по греко-римской борьбе: Я ему сказал: "Надо делать статус-кво. Доказать всем, что ты здесь сильней всех".

В результате, иркутянин с самых первых секунд начал активно доминировать. Провел прием с прогибом, а после вовсе вытолкал оппонента с ковра. "Осталось 40 секунд, соперник просто не стал продолжать. Понял, что проиграл. Невозможно за 40 секунд отыграть 6 балов. Все закончилось, и судьи подняли ему руку", - сказал Александр Хаустов.

Первое место на российском первенстве позволило Гусейну прочно закрепить свои позиции в сборной страны для участия в мировом первенстве. В мае ему предстоит отправиться на сборы в Азов, а после сразиться за кубок братьев Самургашевых в международном турнире.