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Автор:
Внеш. корр.

"Барьеров нет" от 21.04.2017

Опубликовано: 21.04.2017 21:50

Именитые спортсмены Приангарья организовали для иркутских детей с ограниченными возможностями здоровья праздник "Семейные старты". А Иркутский областной художественный музей продолжает работу над добрым проектом. Там искусство и историю делают доступными для всех.

Видео новости

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"Барьеров нет" от 21.04.2017
Анонимный посетитель 21 апреля 2017 г., 22:15
 
Сообщений: 52149
Регистрация: 01.01.2010

Адрес новости:
http://as.baikal.tv/programms/barierov_net/?id=66542
 
Анонимный посетитель 21 апреля 2017 г., 22:15
 
Сообщений: 52149
Регистрация: 01.01.2010

Анна писал(а):
Как посмотреть архив этой передачи? Если никак, будет ли повтор?
 
Анонимный посетитель 21 апреля 2017 г., 22:16
 
Сообщений: 52149
Регистрация: 01.01.2010

Анна писал(а):
Имела ввиду видео
 
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