По данным ЦБР (2017.04.22)
Выпуск новостей за 21.04.2017 (48.95)
Именитые спортсмены Приангарья организовали для иркутских детей с ограниченными возможностями здоровья праздник "Семейные старты". А Иркутский областной художественный музей продолжает работу над добрым проектом. Там искусство и историю делают доступными для всех.
|"Барьеров нет" от 21.04.2017
|Анонимный посетитель
|21 апреля 2017 г., 22:15
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Сообщений: 52149
Регистрация: 01.01.2010
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|Анонимный посетитель
|21 апреля 2017 г., 22:15
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Сообщений: 52149
Регистрация: 01.01.2010
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Анна писал(а):
|Анонимный посетитель
|21 апреля 2017 г., 22:16
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Сообщений: 52149
Регистрация: 01.01.2010
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Анна писал(а):