Автор: Внеш. корр.

"Барьеров нет" от 21.04.2017

Опубликовано: 21.04.2017 21:50

Именитые спортсмены Приангарья организовали для иркутских детей с ограниченными возможностями здоровья праздник "Семейные старты". А Иркутский областной художественный музей продолжает работу над добрым проектом. Там искусство и историю делают доступными для всех.