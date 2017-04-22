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Автор:
Яна Романова

Заседание координационного совета при Заксобрании посвятили межнациональным отношениям среди молодежи

Опубликовано: 21.04.2017 17:39

Изображение Развитие межнациональных отношений в молодежной среде Иркутской области и организации работы по профилактике экстремизма среди молодых людей и подростков. Тему сегодня обсудили на заседании координационного межконфессионального совета при Законодательном собрании Иркутской области.

Как отметил спикер Сергей Брилка, главное в борьбе с экстремизмом – профилактика, а одна из важных проблем – острая нехватка квалифицированных специалистов по работе с молодежью. "Один из вопросов на межконфессиональном совете прозвучал, что нам нужны специалисты, которые знают, что такое межконфессиональные отношения, как они формируются, которые могут по-современному подходить к молодежи. 14-30 лет - это большой сектор, наше будущее", - сказал Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области.

Члены совета также рассмотрели вопрос о состоянии миграционной ситуации в Иркутской области. Участники совета обратили внимание, что на прошлой неделе в регионе открыли межнациональный центр, который будет помогать иностранцам адаптироваться. По возможности решено посетить этот центр, чтобы оценить его работу и найти точки взаимодействия.

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