виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+

Погода в Иркутске

+5
Сб
день
+5/+7
Сб
вечер
+1/+3
Вс
ночь
-1/-3

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  56.2307
Евро/Рубль:
  60.3187

По данным ЦБР (2017.04.22)

тЕЛМБНБ
logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Апрель >
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Новости - видео

Выпуск новостей за 21.04.2017 (48.95)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Екатерина Лыкова

Пять медалей завоевали иркутские горнолыжники на Всемирных зимних играх специальной Олимпиады

Опубликовано: 21.04.2017 17:27

Изображение Соревнования проходили в Австрии. Половина сборной России по горным лыжам - спортсмены из Иркутска. Шесть лет упорных тренировок принесли свои результаты. Два золота завоевала Ирина Рудакова, серебро принес команде Артем Гельжинис, серебро и бронзу получила Виктория Найбич. Победы, в том числе иркутских спортсменов, позволили российской сборной стать второй в общекомандном зачете.

Ирина Синцова, председатель комитета по социально-культурному законодательству Законодательного собрания Иркутской области: Самое главное - это наши ребята, в которых мы верим и которые всегда готовы показать тот результат, к которому стремились их тренеры, к которому стремились они, ну а в целом, это возможность развивать адаптивную физическую культуру и адаптивный спорт.

Илья Резник, министр спорта Иркутской области: Мы надеемся на то, что тот опыт, который сегодня уже накоплен, он будет трансформироваться в конкретные результаты и дальше, что мы по адаптивному спорту будем, безусловно, продвигаться вперед, сегодня мы не значительно, но увеличили финансирование этого направления.

В Иркутске адаптивный спорт активно развивается с 2000 года. Сейчас в различных секциях тренируются более 2,5 тысяч детей. В отделениях спортивных школ занимаются легкой атлетикой, пауэрлифтингом, работают секции по лыжным гонкам. Традиционно иркутские спортсмены привозят победы с летней и зимней специальных Олимпиад. В этом году в Приангарье есть 10 кандидатов на участие в Сурдоолимпийских играх.

Изображения новости
Изображение Изображение


на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 2.2994220256805 Sec.