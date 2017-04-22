Автор: Екатерина Лыкова

Пять медалей завоевали иркутские горнолыжники на Всемирных зимних играх специальной Олимпиады

Опубликовано: 21.04.2017 17:27

Соревнования проходили в Австрии. Половина сборной России по горным лыжам - спортсмены из Иркутска. Шесть лет упорных тренировок принесли свои результаты. Два золота завоевала Ирина Рудакова, серебро принес команде Артем Гельжинис, серебро и бронзу получила Виктория Найбич. Победы, в том числе иркутских спортсменов, позволили российской сборной стать второй в общекомандном зачете.

Ирина Синцова, председатель комитета по социально-культурному законодательству Законодательного собрания Иркутской области: Самое главное - это наши ребята, в которых мы верим и которые всегда готовы показать тот результат, к которому стремились их тренеры, к которому стремились они, ну а в целом, это возможность развивать адаптивную физическую культуру и адаптивный спорт.

Илья Резник, министр спорта Иркутской области: Мы надеемся на то, что тот опыт, который сегодня уже накоплен, он будет трансформироваться в конкретные результаты и дальше, что мы по адаптивному спорту будем, безусловно, продвигаться вперед, сегодня мы не значительно, но увеличили финансирование этого направления.

В Иркутске адаптивный спорт активно развивается с 2000 года. Сейчас в различных секциях тренируются более 2,5 тысяч детей. В отделениях спортивных школ занимаются легкой атлетикой, пауэрлифтингом, работают секции по лыжным гонкам. Традиционно иркутские спортсмены привозят победы с летней и зимней специальных Олимпиад. В этом году в Приангарье есть 10 кандидатов на участие в Сурдоолимпийских играх.

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