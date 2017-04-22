Автор: Альфия Еремеева

Еще двое пострадавших в пожаре на Байкальской скончались в больнице

Опубликовано: 21.04.2017 17:02

В Иркутской больнице через неделю после несчастного случая умерла 27-летняя женщина. А сегодня днем остановилось сердце у ее младшего сына. Ему было три года.

Еще раньше погиб глава семьи и пятилетний мальчик. Все они получили серьезные ожоги. Когда случился пожар, в квартире было 8 человек. Семья Малетиных благодарна всем, кто откликнулся на их призыв о помощи. Необходимую одежду для школьников уже собрали. Дети пока живут у родственников. Мать погибшего мужчины и его брат будут восстанавливать сгоревшие помещения.

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