Еще двое пострадавших в пожаре на Байкальской скончались в больнице

По данным ЦБР (2017.04.22)
Выпуск новостей за 21.04.2017 (48.95)
В Иркутской больнице через неделю после несчастного случая умерла 27-летняя женщина. А сегодня днем остановилось сердце у ее младшего сына. Ему было три года.
Еще раньше погиб глава семьи и пятилетний мальчик. Все они получили серьезные ожоги. Когда случился пожар, в квартире было 8 человек. Семья Малетиных благодарна всем, кто откликнулся на их призыв о помощи. Необходимую одежду для школьников уже собрали. Дети пока живут у родственников. Мать погибшего мужчины и его брат будут восстанавливать сгоревшие помещения.