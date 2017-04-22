Автор: Марина Беклемишева

Фарфоровый иконостас впервые представлен в художественном музее

Опубликовано: 21.04.2017 17:00

Единственный сохранившийся в Восточной Сибири. Фарфоровый иконостас представили сегодня в галерее сибирского искусства Иркутского художественного музея. Уникальный экспонат долго реставрировали и вот в светлую пасхальную неделю впервые показали зрителям в собранном виде.

Иконостас изготовлен в конце XIX века на легендарной фабрике Перевалова - будущем Хайтинском заводе - специально для церкви сиропитательного дома для девочек-сирот. Его в Иркутске открыли в 1838 году по завещанию купчихи Елизаветы Медведниковой. В начале ХХ века дом закрыли, иконостас разобрали, а фарфоровые детали - около 150 штук - передали в музей. С тех пор собранную композицию до сегодняшнего дня никто не видел. "Нужно было, во-первых, знать, как собирать. Тут, конечно, помогли документы центра сохранения наследия. А потом это все очень сложно было прикрепить на деревянную основу. Не все части сохранились, хотя все-таки в основном почти все. Не хватает только лишь нескольких мелких деталей", - рассказала Софья Шемякина, сотрудник фондов Иркутского областного художественного музея.

На открытии выступил камерный хор Иркутской областной филармонии. Во вновь собранный иконостас поместили иконы из фондов музея. К слову, сегодня же в галерее открыли и обновленный зал иконописи. Теперь в постоянной экспозиции можно увидеть более 70 произведений. Многие иконы до этого не выставляли ни разу. Среди них, например, древние лики, датированные XVI веком. И более современные образы, написанные в ХХ столетии.

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