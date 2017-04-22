Автор: Маргарита Кислицына

Кадеты Усольского гвардейского корпуса встретились с Валентиной Перегудовой

Опубликовано: 21.04.2017 16:55

Ситуацию в Усольском кадетском гвардейском корпусе стабилизируют. После серии драк среди учащихся учреждение под постоянным контролем властей. Сегодня кадеты этот вопрос обсудили с министром образования Иркутской области Валентиной Перегудовой.

"И то, что сейчас есть какая-то негативная информация о том, что происходит в кадетском корпусе, хочется сегодня с ребятами это обсудить. Возможно, у них будут какие-то предложения по стабилизации этой ситуации. Может быть, мы чем-то можем помочь", - сказала Валентина Перегудова, министр образования Иркутской области.

Также Валентина Перегудова поздравила кадетов с победой во всероссийском сборе, который прошел в Москве. Честь сибирского города в столице представляли 20 человек. Домой они привезли четыре высших награды в номинациях "Спортивные соревнования", "Строевая песня" и "Прохождение торжественным маршем". Лучшей стала и творческая работа усольских кадетов - фотоальбом, посвященный истории учреждения.

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