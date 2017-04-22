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Автор:
Татьяна Алексеева

В сложных условиях пройдет в этом году северный завоз в Иркутской области

Опубликовано: 21.04.2017 16:52

Изображение Это связано с низким уровнем воды на реке Лена и ее притоках. Метеорологи прогнозируют: вскрытие льда в Ленском бассейне начнется на неделю раньше срока. Большую часть топлива, необходимого для нужд севера Иркутской области и Якутии, нужно доставить до 15 июля.

Этой теме посвятили заседание экспертного совета. На обеспечение северных территорий топливом в областном бюджете предусмотрено более миллиарда рублей. Уже заключены договоры на поставку в навигационный период 2017 года 46,5 тысяч тонн угля в Бодайбинский район. Как сообщили в министерстве, к открытию навигации на осетровских причалах будет достаточный запас угля, чтобы груженые суда ушли в рейсы без задержек.

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