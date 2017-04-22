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Автор:
Виктория Малая

Девочку с редкой патологией прооперировали иркутские хирурги

Опубликовано: 21.04.2017 16:46

Изображение Сердце во всю грудную клетку. Девочку с редкой патологией прооперировали иркутские хирурги. Обычно с таким заболеванием дети не доживают и до трех лет, но в этот раз чудо произошло. С юной пациенткой встретилась съемочная группа программы "Новости".

Редкая сердечная аномалия - диагноз, который буквально шокировал 15-летнюю Дарью Захарчук и ее маму. Девочка уверяет: никогда не слышала, что ее сердце работает с перебоями. "У меня все было хорошо. Бегала, прыгала, скакала. Не задыхалась, ничего. И потом как ЭКГ сделали, сказали, что плохо показала, немножко расстроилась. Было очень страшно, паниковала немножко. Боялась ложиться на операцию", - рассказывает Дарья Захарчук, пациент.

Тем удивительнее после слов девочки слышать то, что происходило с ее сердцем за эти годы. Врачи фиксируют выраженную сердечную недостаточность, множественные инфаркты и рубцы. Сам орган увеличился в 2,5 раза. Возможно, ребенок привык к болевым ощущениям и дискомфорту в грудной клетке и просто перестал обращать на это внимание. Аномалия заключается в том, что один из сосудов, который питает сердце, отходит не от аорты, а от легочной артерии. Кровь не насыщается кислородом. Через несколько дней после постановки точного диагноза девочку прооперировали. Шунтирование проводили на работающем сердце. "Достаточно высокая летальность при этих операциях. До этого за 30 лет работы здесь, в кардиохирургии, мы оперировали только одного пациента, первого года жизни, и он погиб", - сообщил Владимир Медведев, кардиохирург Иркутской областной больницы.

С момента операции прошло 5 месяцев, и сердце юной пациентки уже сократилось в два раза. Девочка постоянно ездит на осмотры, где кардиохирурги каждый раз отмечают улучшения и говорят: теперь все самое страшное точно позади.

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Девочку с редкой патологией прооперировали иркутские хирурги
Анонимный посетитель 21 апреля 2017 г., 19:44
 
Сообщений: 52149
Регистрация: 01.01.2010

Адрес новости:
http://as.baikal.tv/news/one.php?id=66534
 
Анонимный посетитель 21 апреля 2017 г., 19:44
 
Сообщений: 52149
Регистрация: 01.01.2010

Дарья писал(а):
Слава этим Хирургам!
 
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