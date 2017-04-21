Автор: Клим Куликов

Спортобзор

Опубликовано: 21.04.2017 14:26

Первенство России по футболу возвращается на "Восток", а также в Иркутске пройдет традиционный турнир по смешанным единоборствам. Спортивные подробности в нашем дайджесте.

20 бойцов из пяти стран сойдутся в клетке в традиционном турнире по смешанным боевым единоборствам SibForce-3. В Иркутск съедутся бойцы из Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана и Армении. Ну а Россию будут представлять иркутяне, красноярцы и представители Тувы. В главном бою вечера сразятся Сафарбек Сангов и иркутянин Всеволод Ерешко. "У Ерешко есть все шансы, чтобы бой перевести на ранние раунды, где он по выносливости выглядит лучше, чем Сафарбек. Все-таки Сафарбек - уже возрастной спортсмен. Если у него сработает план, то у него будут возможности", - отметил Арман Галстян, организатор турнира.

Бои пройдут 28 апреля во дворце спорта "Труд". Но перед этим спортсменов ждет финальное взвешивание.

Экс-игрок "Байкал-Энергии" Максим Ширяев нашел новый клуб. Уроженец Екатеринбурга вернулся на родной рал и теперь будет защищать цвета "Уральского трубника". А за "бело-синих" играл шесть сезонов, где стал обладателем Кубка страны, дважды серебряным и бронзовым призером суперлиги.

В эти выходные возобновляется розыгрыш первенства России по футболу среди команд второго дивизиона в зоне "Восток." иркутский "Зенит" начинает весеннюю часть в Чите, где с играет с одноименным клубом. Иркутяне сейчас замыкают турнирную таблицу "Востока", а "Чита", напротив, возглавляет ее. Дома "Зенит" играет 30 апреля с омским "Иртышом ".

А воспитанник иркутского баскетбола Антони Каетано стал победителем суперлиги-3. Концовку сезона иркутянин провел в аренде в екатеринбургском "Уралмаше". В пятом матче финальной серии команда победила "Алтай Баскет" - 51:47. Сам Антонио провел на площадке 13 минут и набрал 1 очко.

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