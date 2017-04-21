Автор: Екатерина Лыкова

Новую схему расчета за тепло запустят с сентября в 9 районах Приангарья

Опубликовано: 21.04.2017 14:22

Правила коснутся Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского, Балаганского, Боханского, Куйтунского, Усть-Удинского, Чунского районов, а также Шестаковского городского поселения.

С осени плату будут принимать за потребление тепла в конкретном месяце. Это значит, что зимой жителям придется платить больше, а летом такой статьи расходов не будет. Ранее начисления производили по среднемесячному потреблению за предыдущий год. Сообщает "Иркутск-онлайн".

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