Новую схему расчета за тепло запустят с сентября в 9 районах Приангарья

По данным ЦБР (2017.04.21)
Выпуск новостей за 20.04.2017 (60.26)
Правила коснутся Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского, Балаганского, Боханского, Куйтунского, Усть-Удинского, Чунского районов, а также Шестаковского городского поселения.
С осени плату будут принимать за потребление тепла в конкретном месяце. Это значит, что зимой жителям придется платить больше, а летом такой статьи расходов не будет. Ранее начисления производили по среднемесячному потреблению за предыдущий год. Сообщает "Иркутск-онлайн".