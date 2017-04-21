Автор: Маргарита Кислицына

125 тысяч георгиевских ленточек раздадут жителям Приангарья

Опубликовано: 21.04.2017 14:19

В понедельник, 24 апреля, в регионе стартует всероссийская акция. В Иркутске в 15.00 в сквере Кирова пройдет торжественный митинг, затем начнется праздничный концерт. Все это время каждый желающий сможет получить георгиевскую ленточку - символ и дань памяти тем, кто пал, спасая мир от фашизма.

"С каждым годом в мероприятиях акции участвует все больше и больше людей. Минимум 150 тысяч жителей Иркутской области примут участие в мероприятиях в этом году. Думаю, что их будет больше. Акция вызывает огромный интерес и у молодых людей. Очень много волонтеров, желающих помочь нам в распространении георгиевских лент", - говорит Анна Юткелите, директор ОГКУ "Центр социальных и информационных услуг для молодежи".

Акция "Георгиевская лента" также пройдет накануне Дня Победы, 5 мая. Получить этот символ можно будет в сквере Кирова, возле памятника Максиму Горькому и мемориала "Иркутский комсомолец".

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