Автор: Екатерина Лыкова

За выезд на лед штрафуют

Опубликовано: 21.04.2017 14:12

Трех человек оштрафовали за выезд на лед водоемов. Все переправы в Иркутской области уже закрыты, но водители продолжают рисковать жизнью.

Более 200 патрульных групп выявляют опасные места, перекрывают выезды, устанавливают предупреждающие знаки. На страже безопасности не только спасатели, представители правоохранительных структур, сельские старосты, но и волонтеры. Также специалисты проводят инструктажи с сотрудниками автотранспортных предприятий и отдыхающими туристических баз.