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Автор:
Яна Романова

Решение областного суда об обоснованности тарифов "Водоканала" оспорят в Верховном суде

Опубликовано: 20.04.2017 18:25

Изображение Установленные региональной службой тарифы могут привести к банкротству "Водоканала" - так заявила сегодня председатель комитета по бюджетной политике и финансам администрации Иркутска Альфия Валиулина.

Решение областного суда об обоснованности тарифов оспорят в Верховном суде России. Директор муниципального предприятия заявил: предлагаемый городскими властями тариф является одним из самых низких в России. Это 13 рублей 28 копеек за кубический метр. Более того, этот тариф предложено увеличить для юрлиц, а не для рядовых потребителей. Его искусственное снижение приводит к тому, что предприятие наращивает долги и не может полноценно развиваться.

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