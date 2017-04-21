Автор: Яна Романова

Иркутскому "Водоканалу" не разрешено поднять тарифы

Опубликовано: 20.04.2017 18:24

Областной суд отменил ходатайство на изменение цен на холодную воду и водоотведение. Решение мотивировано тем, что выявлены экономически необоснованные расходы для расчета тарифов для муниципального предприятия.

Это касается оплаты труда: акцент сделан на заработную плату руководителей "Водоканала", также административные расходы, ремонтные работы, расходы на электроэнергию. Тем временем в послании депутатам Законодательного собрания губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил: ключевым элементом стратегии деятельности областного правительства в настоящее время является обеспечение достойных условий жизни для жителей Приангарья и, в первую очередь, улучшение работы сферы ЖКХ.

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