Автор: Татьяна Алексеева

Международный центр постдипломного медобразования будет открыт на базе онкодиспансера

Опубликовано: 19.04.2017 19:26

Международный центр постдипломного медицинского образования планируют открыть в Иркутской области в августе 2017 года. Об этом заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко на пленарном заседании XI Всероссийского Форума "Здоровье нации – основа процветания России".

Сергей Левченко рассказал, что международный центр постдипломного медицинского образования в Иркутске будет открыт на базе областного онкологического диспансера для повышения уровня квалификации медицинских работников для регионов Сибири и Дальнего Востока по различным направлениям медицины. Глава региона подчеркнул, что майские указы президента в Иркутской области по итогам 2016 года выполнены в полном объеме. Из 12 регионов, входящих в Сибирский федеральный округ, уровень зарплаты медработников находится на втором месте. Кроме того, глава региона в своем выступлении попросил поддержать бюджетные заявки в Минздраве России для включения трех объектов здравоохранения Иркутской области в федеральную адресную инвестиционную программу: завершение строительства детской поликлиники №8, начало строительства детской поликлиники №9 и здания радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра в Иркутске.

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