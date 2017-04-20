Автор: Яна Романова

Депутаты Заксобрания обсудили стоимость школьного питания и поправки в Устав области

Опубликовано: 19.04.2017 18:08

Стоимость школьного питания, которое предоставляют малоимущим и многодетным семьям, предложено индексировать на величину инфляции. Законопроект сегодня одобрен депутатами Иркутской области в первом чтении. Кроме этого, на сессии Заксобрания рассмотрели поправки в Устав региона.

Школьное питание. Законопроект предполагает ежегодно индексировать затраты из областного бюджета на бесплатное питание школьников из многодетных и малообеспеченных семей. Также предусмотрено закрепить размер стоимости обеда в размере 30 рублей. По словам председателя комитета по здравоохранению и социальной защите Андрея Лабыгина, во втором чтении депутаты планируют доработать законопроект. "Мы предлагаем правило в формулу, по которой правительство будет рассчитывать, и уже правительство будет издавать свой нормативный документ на каждый год, чтобы определять сумму школьного обеда", - сказал Андрей Лабыгин, председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Законодательного собрания Иркутской области.

Поправки в Устав Иркутской области. Они должны разграничить полномочия органов власти по оказанию мер социальной поддержки жителей. Авторы законопроекта - 16 депутатов региона. По мнению парламентариев, нормативно правовые акты, принимаемые правительством региона или губернатором, не согласовываются с Законодательным собранием, и зачастую депутаты узнают о них накануне принятия бюджетных обязательств. Изменения в Устав, настаивают народные избранники, позволят обеспечить адекватное планирование областного бюджета. "Мы дальше пойдем. Все соглашения, которые заключаются с вертикально-интегрированными компаниями, с бизнес-структурами, мы их тоже превратим в системное, прозрачное движение финансовых ресурсов, и это будет совершенно правильно", - подчеркнул Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области.

Муниципальный час посвятили теме переселения из ветхого и аварийного жилья. С докладами выступили представители Братска, Свирска, Бодайдо и Шелехова. Ситуация в муниципалитетах почти схожая: непригодного для жизни жилья еще много, а расселить этот фонд необходимо до начала сентября этого года. Иначе Иркутской области штраф - более 6 млрд рублей. Спикер Сергей Брилка призвал: пока еще есть время, мобилизовать все силы для решения этого вопроса.

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