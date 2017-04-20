виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+

Погода в Иркутске

+13
Чт
день
+15/+17
Чт
вечер
+4/+6
Пт
ночь
0/+2

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  56.1753
Евро/Рубль:
  60.2649

По данным ЦБР (2017.04.20)

тЕЛМБНБ
logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Апрель >
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Новости - видео

Выпуск новостей за 19.04.2017 (70.81)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Яна Романова

Депутаты Заксобрания обсудили стоимость школьного питания и поправки в Устав области

Опубликовано: 19.04.2017 18:08

Изображение Стоимость школьного питания, которое предоставляют малоимущим и многодетным семьям, предложено индексировать на величину инфляции. Законопроект сегодня одобрен депутатами Иркутской области в первом чтении. Кроме этого, на сессии Заксобрания рассмотрели поправки в Устав региона.

Школьное питание. Законопроект предполагает ежегодно индексировать затраты из областного бюджета на бесплатное питание школьников из многодетных и малообеспеченных семей. Также предусмотрено закрепить размер стоимости обеда в размере 30 рублей. По словам председателя комитета по здравоохранению и социальной защите Андрея Лабыгина, во втором чтении депутаты планируют доработать законопроект. "Мы предлагаем правило в формулу, по которой правительство будет рассчитывать, и уже правительство будет издавать свой нормативный документ на каждый год, чтобы определять сумму школьного обеда", - сказал Андрей Лабыгин, председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Законодательного собрания Иркутской области.

Поправки в Устав Иркутской области. Они должны разграничить полномочия органов власти по оказанию мер социальной поддержки жителей. Авторы законопроекта - 16 депутатов региона. По мнению парламентариев, нормативно правовые акты, принимаемые правительством региона или губернатором, не согласовываются с Законодательным собранием, и зачастую депутаты узнают о них накануне принятия бюджетных обязательств. Изменения в Устав, настаивают народные избранники, позволят обеспечить адекватное планирование областного бюджета. "Мы дальше пойдем. Все соглашения, которые заключаются с вертикально-интегрированными компаниями, с бизнес-структурами, мы их тоже превратим в системное, прозрачное движение финансовых ресурсов, и это будет совершенно правильно", - подчеркнул Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области.

Муниципальный час посвятили теме переселения из ветхого и аварийного жилья. С докладами выступили представители Братска, Свирска, Бодайдо и Шелехова. Ситуация в муниципалитетах почти схожая: непригодного для жизни жилья еще много, а расселить этот фонд необходимо до начала сентября этого года. Иначе Иркутской области штраф - более 6 млрд рублей. Спикер Сергей Брилка призвал: пока еще есть время, мобилизовать все силы для решения этого вопроса.

Более подробно об этих темах и других новостях законодательной власти Иркутской области в очередном выпуске программы "Законодатель". Смотрите ее завтра на телеканале СТС в 19.45.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Видео новости

Скачать



на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.5987551212311 Sec.