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Автор:
Екатерина Лыкова

Военная выставка открылась в краеведческом музее Иркутска

Опубликовано: 19.04.2017 17:54

Изображение Какой была доля солдата, расскажут в Иркутском областном краеведческим музее. Выставку предметов военного времени и оружия подготовили к 9 Мая. Боевые приметы ХХ века представили иркутские коллекционеры.

Чтобы вернуть мир, пришлось взять в руки оружие. Жизнь советских людей навсегда изменилась в 1941-м. Быстро стали привычными для молодых мужчин трехлинейная винтовка, знаменитый ППШ. С ними шли против немецких автоматов Шмайсера. Здесь в буквальном смысле можно прикоснуться к истории. Коллекцию по крупицам собирали по иркутским коллекционерам. "Мы хотели здесь показать нелегкую долю солдата, человека, который жил в период Великой Отечественной войны и последующий период. Было достаточно сложно, макеты оружия, которые здесь представлены, они опять же сделаны хоть и в наше время, но, тем не менее, отражают всю суть", - рассказал Алексей Матвеев, научный сотрудник Иркутского областного краеведческого музея.

Судьба целого народа и даже конкретных людей сохранилась в состарившейся одежде, наградах и потертых документах. На выставке есть редкие бумаги военного контрразведчика "СМЕРШ". Казалось бы, такие документы секретного отдела не могли остаться в принципе. До нашего времени дошли и послания немецких захватчиков. Листовки с призывом перейти на свою сторону они стилизовали под деньги и сбрасывали агитки с самолетов. Военный дух наших солдат родные из тыла поддерживали письмами. И ждали в ответ заветные треугольники с фронта. Кстати, на советских марках в военное время были подвиги народа, а на немецких чаще изображен Гитлер. "Они поклонялись фюреру, а наши солдаты поклонялись Родине своей. Есть подвиг Зои Космодемьянской, подвиг Александра Матросова. Подвиг совершен, и через какое-то время выходит марка, она несет с собой агитационный смысл", - говорит Эраст Бутаков, коллекционер.

Посмотреть на нелегкую долю солдата в детском музейном центре краеведческого музея можно до конца лета. А школьникам даже предложат пройти курс молодого бойца.

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