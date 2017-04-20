Автор: Виктория Малая

Студенты гидрометеотехникума побывали на Иркутской ГЭС

Опубликовано: 19.04.2017 17:24

"Работай в России!" - под таким девизом в Иркутской области проходит акция "Неделя без турникетов". Молодым людям показывают то, что обычно скрыто от глаз обывателей. Будущие специалисты отправляются на закрытые предприятия, узнают секреты производства. Студенты одного из иркутских техникумов побывали на Иркутской ГЭС, увидели машинный зал, спустились в шахту гидротурбин и побывали в помещениях, расположенных на глубине под огромной толщей воды.

Экскурсия начинается с машинного зала - сердца гидроэлектростанции. Прямо над его потолком каждый день проносятся автомобили - там расположена трасса. В зале установлено восемь гидроагрегатов, один из них сейчас находится в ремонте. Мощность Иркутской ГЭС 662 мегаватта. Этого хватит, чтобы одновременно включить все телевизоры в мире. Основные потребители электроэнергии - Шелеховский алюминиевый завод и коммунально-бытовые службы областного центра. Здесь же, а машинном зале, памятники культурного наследия - самый большой в России портрет вождя мирового пролетариата и светильники, установленные еще при запуске ГЭС.

Спускаемся дальше, в насосную потерну. Оборудование, которое расположено здесь, помогает при проведении ремонтных работ. В этом подвальном помещении находится насосное оборудование. Оно предназначено для откачки воды из проточной части турбин. Страшно представить: над моей головой сейчас тридцать метров воды, а под ногами четыре метра бетона.

ГЭС изнутри увидели сегодня студенты Иркутского гидрометеорологического техникума. Акция "Неделя без турникетов" проходит по всей области. Участие в ней принимают 86 предприятий региона: сферы здравоохранения, агропромышленные компании, предприятия централизованного теплоснабжения. "Это очень здорово, когда ребята узнают о будущей профессии не на уроках, не в школьных коридорах, а вот так, воочию посмотреть, как работает реальное предприятие. Когда двери этого предприятия открыты полностью для школьников, для студентов, и такие акции проходят по всей Иркутской области", - сказала Анастасия Гетманская, начальник отдела профессионального образования министерства образования Иркутской области.

Лада Лопатина - эколог, учится на четвертом курсе. От экскурсии на предприятие под большим впечатлением. "Как студенту интересное и познавательное мероприятие в целях личностного саморазвития и в принципе как будущему специалисту в этой деятельности. Наконец, сбылась давняя детская мечта: побыть на нашей ГЭС. Впечатления просто нереальные", - поделилась Лада Лопатина.

К участию в акции привлекаются предприятия, которые испытывают дефицит в кадрах не только сейчас, но и на перспективу. Для молодежи такие экскурсии - это еще одна возможность выбора и понимания, куда пойти работать после получения диплома.