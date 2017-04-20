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Автор:
Маргарита Кислицына

Подопечным иркутского хосписа нужна помощь

Опубликовано: 19.04.2017 17:16

Изображение Благотворительный фонд "Губерния" объявил сбор денег для приобретения средств личной гигиены для них. Сейчас в лечебнице находится более 80 лежачих больных, многие из которых из малообеспеченных семей или совсем одинокие. Приобрести все необходимое за свой счет такие пациенты не могут.

"Мы организовали сбор средств как на сайте нашего фонда, так и через ящики по сбору пожертвований. И будем очень признательны, если вдруг у кого-то остались ненужные им подгузники, противопролежневые средства, пеленки, звоните нам, мы приедем, это все обязательно заберем и будем вам очень благодарны", - сказал Алексей Творогов, исполнительный директор благотворительного фонда "Губерния".

Информацию о том, как можно помочь этим людям, вы найдете на сайте благотворительного фонда "Губерния" или по телефону 640-267.

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