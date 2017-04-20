Автор: Ирина Белогривая

Более 250 человек в Иркутске пострадали от укусов клещей

Опубликовано: 19.04.2017 17:11

По крайней мере, столько обратилось в городской центр профилактики и диагностики клещевых инфекций. В 11 случаях анализы на энцефалит были положительными. А боррелиоз, или болезнь Лайма подтвердился в 31 пробе.

Особенно много пациентов после выходных, когда жители начинают выезжать на отдых на природу или дачи. Чаще всего клещи кусают людей на Байкальском тракте и в Мельничной пади. Эти места уже несколько лет в лидерах. Специалисты напоминают: если вас укусило насекомое, необходимо как можно скорее пройти исследование. "Профилактика проводится антибиотиками при бактериальных инфекциях. И в случае возбудителя энцефалита мы проводим профилактику противоклещевым иммуноглобулином в первые 4 суток. Либо противовирусными препаратами, если человек к нам обратился в более поздние сроки", - сказала Ирина Петрова, руководитель центра диагностики и профилактики клещевых инфекций.

Сезон активности клещей в этом году начался как обычно в 20 числах марта. Пока сильного наплыва людей в центре диагностики и профилактики нет. Пик активности ждут через две недели. С этого времени центр перейдет на усиленный режим работы. С 1 мая по 15 июня сдать клеща или кровь на анализ можно будет с 8.00 до 21.00 в любой день недели. Ежегодно в одном только Иркутске клещи кусают более семи тысяч человек.

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