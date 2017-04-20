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Автор:
Николай Бессонов

Дмитрий Бердников встретился со студентами пединститута ИГУ

Опубликовано: 19.04.2017 14:26

Изображение 200 молодых учителей получат работу в Иркутске. Об этом заявил мэр Иркутска Дмитрий Бердников на встрече со студентами пединститута ИГУ.

В этом году в областном центре продолжат строить соцобъекты. Это школа №19 в Академгородке, новый корпус 25-й гимназии, образовательные учреждения на улице Багратиона и в микрорайоне Лесной. Помимо этого, начнут строить три новых детсада. Все эти заведения нужно будет обеспечить квалифицированными кадрами. "Я восхищен вами, вашей гражданской позицией, которая заключается в том, что вы выбрали эту сложную, благородную, крайне нужную профессию для нашего общества. Это уже ваш маленький гражданский подвиг", - отметил Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

В качестве поддержки молодые учителя сейчас получают единовременное пособие 50 тысяч рублей. Также они могут участвовать в программе "Молодым семьям – доступное жилье" и получить соцвыплату на приобретение квартиры. Помимо этого, в городе планируют построить новое муниципальное общежитие, где также предоставят места учителям.

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