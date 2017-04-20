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Автор:
Клим Куликов

Спортобзор

Опубликовано: 19.04.2017 14:23

Изображение До финала остался один шаг, "Иркут" готовится к решающей встрече полуфинала, а представители самбо успешно выступили на соревнованиях. Подробности в спортивном обзоре.

Сегодня в Новосибирске баскетболисты "Иркута" проведут пятую решающую встречу полуфинальной серии с одноименным клубом. Сейчас счет в серии равный – 2:2. На этом этапе команды уже играли в Новосибирске. Первая игра осталась за иркутянами, вторую выиграли хозяева. Также команды обменялись в парных встречах в Иркутске. Пятый матч полуфинала начнется в 20.00 по иркутскому времени.

Иркутские самбисты завоевали золото и бронзу на международном турнире во Владивостоке. Баходир Бокиев получил золотую медаль в весовой категории до 62 килограммов. Второе место занял спортсмен из Монголии Мунхбат Ганхуяг. Третье место разделили между собой российские спортсмены Владислав Бондаренко и Десаир Насиров. Еще один спортсмен из Иркутска Георгий Шемазашвили стал бронзовым призером в весовой категории до 68 килограммов.

Спортсмены Иркутска стали победителями женской и мужской части областного чемпионата по тяжелой атлетике. Участие в соревнованиях приняли более 80 спортсменов из Иркутска, Зимы, Саянска, Ангарска и Нижнеудинска. Лидерами в своих весовых категориях стали 8 иркутян. А в общекомандном зачете второе место у женщин заняли спортсменки из Зимы, третье место у команды Ангарска. У мужчин серебряными призерами чемпионата стали спортсмены из Саянска, бронза у ангарчан.

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