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Автор:
Екатерина Лыкова

В одной из иркутских многоэтажек не работает лифт

Опубликовано: 18.04.2017 18:10

Изображение Стали заложниками собственного дома. В одной из девятиэтажек в микрорайоне Топкинский в Иркутске больше двух недель не работает лифт. И если для одних это просто неудобство, для пенсионеров высотки жизнь остановилась. Они не могут выйти из дома. Когда дело сдвинется с мертвой точки, разбиралась съемочная группа программы "Новости".

Лестничной клеткой в буквальном смысле ограничено теперь пространство для Раисы Ваньковой. Уже больше двух недель женщина не может выйти из дома. Здоровье не позволяет жительнице восьмого этажа ходить по лестницам, единственным выходом был лифт. А дома на постельном режиме 80-летний супруг. Раиса Ванькова говорит: повезло, что есть родственники. Внучка и дочь снабжают продуктами. "А если они были бы одни? Я не представляю, как в такой ситуации справляться, наша семья явно же неединственная пожилая семья в этом подъезде, не знаю, как с 9 этажа люди ходят", - говорит Дарья Ванькова, внучка Раисы Ваньковой.

Страдают все жители дома. Особенно молодые мамы.

Жизнь лифта остановилась в конце марта. Он не прошел проверку на безопасность. Для ремонта нужны 35 тысяч рублей. На счету дома деньги есть. Но направить их на починку лифта должны сами жители. Нужно собрать подписи большинства. В управляющей компании говорят: есть все для того, чтобы начать работы. "До настоящего времени в планах работ стоял ремонт подъезда, если собственники не возражают, чтобы вместо ремонта подъезда провел ремонт лифта. Это будет выполнено в течение пяти рабочих дней с того момента, как только получим данное согласование", - пояснила Татьяна Ермакова, главный инженер Восточного управления ЖКС.

Как скоро лифт сдвинется с места, зависит от самих жителей. А пока Раисе Ваньковой остается рассчитывать только на родственников.

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