Автор: Виктория Малая

Ансамбль "Калина" отметил 20-летие

Опубликовано: 18.04.2017 17:24

Они делают народные песни популярными среди молодежи. Поют и танцуют одновременно, выступают на лучших площадках страны. Творческому коллективу "Калина" Иркутского технического университета исполнилось 20 лет. Про цельный коллектив, где каждый артист индивидуальность, в следующем материале.

В каморке, что за актовым залом... уже 20 лет репетирует институтский ансамбль. Из крохотного кабинета на большую сцену выходят настоящие артисты, за плечами которых первые места на всероссийских и международных конкурсах. Коллектив студенческий, но, по сути, он уже превратился в большую семью.

Дарья Залуцкая - выпускница ансамбля, давно работает, но родные стены университета и репетиционная комната манят, как магнит. "С 2006 года я практически постоянно пою в коллективе. На данный момент в концерте тоже буду выступать. Ирина Михайловна меня пригласила, я с удовольствием согласилась. Потому что это еще одна возможность выйти на сцену. Это дорогого стоит", - делится Дарья Залуцкая, солистка ансамбля "Калина".

Главная особенность коллектива в том, что артисты танцуют и поют одновременно. С молодыми талантами работает хореограф. А бессменный художественный руководитель Ирина Долотова ювелирно выбирает состав ансамбля и новые композиции для работы. Репертуар "Калины" - это народные песни разных местностей: лирические мотивы Севера, задорные и солнечные Юга. Ирина Долотова сама придумывает новую аранжировку, чтобы мелодии звучали интересней. "Я сделала многие ремиксы. Если раньше некоторые вещи звучали соло, сейчас они звучат в хоровом исполнении. Ну то есть немного по-другому переделала. И, естественно, много нового репертуара, это всегда интересно. Когда делаешь новое, всегда интересно, какая получится песня", - говорит Ирина Долотова, руководитель народного ансамбля русской песни "Калина".

Солисты ансамбля много путешествуют по России и заграницей. Но сейчас впереди у артистов большой концерт в Иркутске. Юбилейное выступление "Калинов цвет", которое соберет лучшие композиции и самые любимые песни.