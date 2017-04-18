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Автор:
Маргарита Кислицына

Благотворительный фонд "Губерния" уже год помогает людям

Опубликовано: 18.04.2017 17:19

Изображение Беда может прийти в любой дом. Мы привыкли помогать маленьким детям с тяжелыми заболеваниями. Но иногда поддержка необходима организациям и взрослым людям.

Например, мужчине, который попал в аварию и теперь не в состоянии прокормить многодетную семью. Таким людям помогает благотворительный фонд "Губерния". Сейчас в организации идет сбор средств по нескольким проектам. В том числе, и для помощи пациентам иркутского хосписа. Там на лечении находится более 80 лежачих больных, среди них одинокие или из малообеспеченных семей. Деньги нужны для приобретения средств личной гигиены. "Фонду исполнился год. И я очень рада, что появился фонд, который помогает универсально разным категориям граждан. То есть это помощь и инвалидам, и спортсменам, и людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. И также фонд помогает некоммерческим организациям для того, чтобы развивать и реализовать свои проекты", - сказала Гульнара Гарифулина, учредитель благотворительного фонда "Губерния".

Информацию о том, как можно помочь этим людям, вы найдете на сайте благотворительного фонда или по телефону 640-267.

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