Автор: Ирина Белогривая

Выставка "Сибпродовольствие" начала работу в областном центре

Опубликовано: 18.04.2017 17:13

Хамон по-русски и моцарелла по-сибирски. Теперь для того, чтобы попробовать деликатесные продукты, необязательно ехать заграницу. Их можно найти на продовольственной выставке, которая проходит сейчас в Иркутске.

Все ваше здоровье на одной ладони. По специальным точкам диагност из Китая определяет состояние каждого органа. На выставку Ирина привезла и травы народной медицины Поднебесной. Например, линчжи. Гриб бессмертия. Сильное средство для иммунитета. "Это травы китайские лечебные. У нас в стране лечатся ими давно. Древняя традиция. Через диагностику мы точно подбираем дозировку травы, иначе не поможет. Улучшают кровообращение, суставы и иммунитет", - рассказывает участница выставки.

Сегодня в моде здоровое питание и натуральные продукты. Ягоды, орехи, благоухающие специи, ферментированные чаи - все это можно найти на выставке "Сибпродовольствие" в "Сибэкспоцентре". В этом году она проходит уже в 23-й раз. "Вот эта выставка, мне кажется, особо отличается вкусняшками. И наши участники все больше стараются с каждым годом конкурировать с иностранными продуктами. Свежайшая моцарелла, сулугуни, продукты в этом направлении. Хамон! Здесь на выставке можно попробовать и заказать себе целую ногу", – говорит Олеся Васильченко, руководитель департамента организации выставок "Сибэкспоцентра".

А еще модный сегодня десерт - миндальное печенье макаруны, десятки сортов меда и халвы. Мясная и молочная продукция. На выставке свои стенды представили около 70 участников из России, Монголии, Беларуси и Узбекистана. "Сибпродовольствие-2017" будет работать еще три дня.