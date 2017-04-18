виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+

Погода в Иркутске

-3
Ср
утро
+2/+4
Ср
день
+7/+9
Ср
вечер
+3/+5

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  56.2505
Евро/Рубль:
  59.8393

По данным ЦБР (2017.04.18)

тЕЛМБНБ
logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Апрель >
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Новости - видео

Выпуск новостей за 18.04.2017 (57.6)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Ирина Белогривая

Выставка "Сибпродовольствие" начала работу в областном центре

Опубликовано: 18.04.2017 17:13

Изображение Хамон по-русски и моцарелла по-сибирски. Теперь для того, чтобы попробовать деликатесные продукты, необязательно ехать заграницу. Их можно найти на продовольственной выставке, которая проходит сейчас в Иркутске.

Все ваше здоровье на одной ладони. По специальным точкам диагност из Китая определяет состояние каждого органа. На выставку Ирина привезла и травы народной медицины Поднебесной. Например, линчжи. Гриб бессмертия. Сильное средство для иммунитета. "Это травы китайские лечебные. У нас в стране лечатся ими давно. Древняя традиция. Через диагностику мы точно подбираем дозировку травы, иначе не поможет. Улучшают кровообращение, суставы и иммунитет", - рассказывает участница выставки.

Сегодня в моде здоровое питание и натуральные продукты. Ягоды, орехи, благоухающие специи, ферментированные чаи - все это можно найти на выставке "Сибпродовольствие" в "Сибэкспоцентре". В этом году она проходит уже в 23-й раз. "Вот эта выставка, мне кажется, особо отличается вкусняшками. И наши участники все больше стараются с каждым годом конкурировать с иностранными продуктами. Свежайшая моцарелла, сулугуни, продукты в этом направлении. Хамон! Здесь на выставке можно попробовать и заказать себе целую ногу", – говорит Олеся Васильченко, руководитель департамента организации выставок "Сибэкспоцентра".

А еще модный сегодня десерт - миндальное печенье макаруны, десятки сортов меда и халвы. Мясная и молочная продукция. На выставке свои стенды представили около 70 участников из России, Монголии, Беларуси и Узбекистана. "Сибпродовольствие-2017" будет работать еще три дня.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение Изображение
Видео новости

Скачать



на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 2.2353141307831 Sec.