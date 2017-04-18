Автор: Яна Романова

Черемхово готовят к 100-летнему юбилею с момента присвоения статуса города

Опубликовано: 18.04.2017 16:40

Состояние объектов, которые должны быть полностью либо частично отремонтированы оценил спикер Законодательного собрания области Сергей Брилка. Первый пункт посещения – центральная площадь, где установлен памятник Ленину.

Именно здесь проходят все городские мероприятия, которые приурочены к торжественным датам. Это и любимое место отдыха горожан. К 100-летию города площадь планируют полностью отремонтировать, также в планах укрепить фундамент памятника. Средства на эти цели из областного и федерального бюджетов выделены, также как и на частичный ремонт дома культуры "Горняк" и улицы Ленина. Вместе с площадью эти объекты представляют единый городской ансамбль. Сергей Брилка пришел к выводу: фронт работ нужно постараться расширить. "Логичным было бы привести в порядок еще и улицу Ференца Патоки, которая проходит перпендикулярно улице Ленина и огибает площадь. Этот комплекс, если его сделать совместно, придаст Черемхово другой колорит. Эту задачу совместно с мэром города мы должны решить", - сказал Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области.

В беседе с мэром Черемхово Вадимом Семеновым Сергей Брилка акцентировал внимание на необходимости скорейшего проведения конкурсных процедур по всем заявкам, чтобы успеть провести все работы в активный строительный сезон.

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