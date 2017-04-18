Автор: Альфия Еремеева

На обустройство зон отдыха в Иркутске выделено порядка 200 миллионов рублей

Опубликовано: 18.04.2017 15:08

Иркутяне сами могут выбрать, какое место для отдыха обязательно нужно благоустроить в этом году. На сайте городской администрации до 27 апреля идет голосование за лучший вариант. Пока лидируют сквер на улице Розы Люксембург и парк у школы №29. Всего же на суд горожан представили 20 проектов. Каким образом они будут реализованы, на выездном совещании рассказали мэру города Дмитрию Бердникову.

Будущий "Цветочный бульвар" - пока на бумаге обновленный парк на улице Байкальская. Его хотят сделать идеальным местом для свиданий. Здесь появится много зелени и даже своя достопримечательность - башня с часами, где можно будет назначать встречи.

Еще одно популярное место отдыха у горожан - парк с фонтанами у Дворца бракосочетаний. Площадка после преобразования станет еще современнее и удобнее. Там можно будет покататься на велосипеде, роликах. А самым маленьким наверняка понравится запускать кораблики по воде: к существующим фонтанам добавятся еще несколько водных объектов.

Обустройство зон для отдыха - приоритетная задача не только для Иркутска, но и для всей страны. Проект "Формирование комфортной городской среды" обсуждали в начале апреля в Совете Федерации. Дмитрий Бердников рассказал о главных итогах встречи. "Максимальная обсуждаемость проектов с населением, с жителями. Максимально комфортная среда должна быть создана в общественных пространствах и во дворах. То есть эти все акценты, над которыми мы сейчас работаем с коллегами вместе с общественностью, с ТОСами, в принципе, они еще раз нашли подтверждение на этом совещании. Вектор задан, нужно работать", - сказал Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

На воплощение задумок в жизнь уже определи порядка 200 миллионов рублей из городского, областного и федерального бюджетов. Причем это будут не однотипные безликие проекты, а необычные скверы с изюминкой.