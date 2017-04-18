Автор: Клим Куликов

60:59 – победа "Иркута"

Опубликовано: 18.04.2017 15:03

Игра "Иркута" и валидол теперь неотделимы. Иркутские баскетболисты минувшим вечером проводили четвертую встречу полуфинальной серии суперлиги-1 с "Новосибирском". В случае победы гости попадали в финал розыгрыша. Но...

Уже по этому моменту понятно насколько высок был градус четвертой игры полуфинальной серии. Несмотря на то, что иркутяне выдали отрезок 6:0, новосибирцев это вообще не смутило. Они лихо сравняли счет. И второй отрезок можно назвать началом качелей. Важно было не отпускать соперника в счете.

Гости явно были настроены закончить серию в Иркутске. Но тренерский штаб "Иркута" пошел на гениальную хитрость. Семен Шашков откровенно не блистал статистикой по ходу сезона. А после его фиаско на последней секунде в игре с "Сахалином" болельщики задавались вопросом: что он делает в команде? Иркутяне акцентировано шли в атаку с уверенностью, что Шашков под кольцом. И он там был, и он был точен. 12 очков, 5 подборов - лучшая статистика в матче. "Они играют маленьким составом. Мы воспользовались сегодня этим. У меня есть преимущество в росте, у Саши Захарова тоже. Мы играли эту комбинацию под кольцо. Слава Богу, что получилось", - сказал Семен Шашков, игрок БК "Иркут".

У "Иркута" в этом сезоне появились свои фишки. К фирменному сольному проходу Варнакова теперь можно приплюсовать концовку игр, а именно: подвести всех к инфаркту. Мы снова проигрываем "-2" секунды до конца, и Александр Захаров бросает "трешку". "Новосибирск" не попадает в ответной атаке, и победа "Иркута" - 60:59. Теперь серия переезжает в Новосибирск, где у наших не будет еще одной фишки - болельщиков. "Призываю, чтобы на выезде чувствовалась также их поддержка. Двойная, тройная, какая хотите. Чтобы они посылали только хорошие положительные эмоции. Грубо говоря, вчера не получилось, сегодня более-менее получилось. Ну а в нервной концовке удача была на нашей стороне", - говорит Алексей Лобанов, главный тренер БК "Иркут".

Итак, 19 апреля в пятом матче в серии в столице Сибири выяснится, кто попадет в финал - "Иркут" или "Новосибирск".