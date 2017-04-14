Автор: Маргарита Кислицына

"Время денег

Опубликовано: 14.04.2017 17:48

В это воскресение во всем мире встретят Пасху. Иркутяне уже начали подготовку к празднованию. А значит, ажиотажа в магазинах и на рынках города не избежать. Насколько пасхальная корзина опустошит карманы жителей Иркутска, узнаем в рубрике "Время денег".

Праздник нынче обойдется недешево. В пасхальной корзине весь социальный набор. А цены на продукты бьют рекорды по росту. Например, молочная продукция начала дорожать еще в конце 2016-го. К апрелю этого года литр молока крепко обосновался на 54-х рублях, масло - на 127-ми. Но есть и хорошая новость в этой категории продуктов. Сыры "оттаяли" и начали дешеветь. "Цены начали падать. На сыры, на молочку. Стали падать, делать акции. Вот, например, "Российский" у нас пришел, у него цена была 350. Сейчас 298", - говорит Татьяна Копылова, продавец.

Хлеб и курица охлажденная в цене стабильны, несмотря на праздники. А вот предпасхального роста цен на яйца ожидали еще на прошлой неделе. В среднем, десяток отборных подорожал на 4-5 рублей. Иркутяне делятся хитростями, как и стол накрыть, и сэкономить.

- Самое ощутимое - это яйца. В Пасху это необходимость. Мы старались заранее, во-первых, покупать. Во-вторых, покупаешь, уже ориентируясь не на объем яйца, а на цену. Потому что цена ощутимая на яйца.

Весна-2017 для экономистов - сезон рубля. По прогнозам российская валюта останется стабильной до лета. Цена за один доллар опустилась до 56 рублей. Такой курс в последний раз фиксировался полтора года назад, в июле 2015-го. По сравнению с евро рубль также чувствует себя уверенно. По данным Центробанка, стоимость одного евро составляет 60 рублей 29 копеек. А вот цена на бензин в Приангарье наоборот, растет. За два месяца литр топлива подорожал на 30-40 копеек.