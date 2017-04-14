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Автор:
Виктория Малая

Стартовал проект "Подари ребенку каникулы"

Опубликовано: 14.04.2017 17:38

Изображение Пора думать уже и о школьных каникулах. В Иркутске органы опеки региона и благотворительный фонд "Дети Байкала" запустили акцию "Подари ребенку каникулы". Ее цель - позволить испытать подросткам из детских домов новые эмоции и впечатления. И самое главное - приобщить детей к жизни в семье.

Вместо школьных занятий профессиональная фотосессия. У некоторых впервые в жизни. 15-летняя Алина Кузьмина говорит: от волнения перед съемкой даже расплакалась, настолько неожиданно было выступать в такой роли. Девочка увлекается танцами и делает видеоблоги. Сама снимает, монтирует и выкладывает видео в интернет. Совсем скоро у Алины, как и у всех школьников страны, длинные каникулы, и девочка очень надеется на то, что это лето станет особенным. "Обычно у меня летние каникулы не так хорошо проходят, как у некоторых. Я на речку хожу или в детском доме сижу с друзьями, больше ничего такого. А эти каникулы я хочу, чтобы прошли потрясающе и запомнились мне на всю жизнь", - призналась Алина Кузьмина, школьница.

Цель проекта "Подари ребенку каникулы" в том, чтобы дать возможность каждому ребенку пусть не навсегда, но хоть на время побыть в семье. Участники проекта - подростки от 12 лет. Повзрослевшие дети, которым уже сложно найти полноценную семью, но которые по-прежнему нуждаются во внимании и заботе. Психологи называют подростковый возраст одним из самых сложных в жизни человека. Это время, когда ребенку жизненно необходим наставник. "Авторитет взрослого человека. Близкий человек должен быть у каждого. В семье это родители, бывают старшие братья и сестры. Из числа близкого окружения нужен человек, который сможет что-то посоветовать, рассказать свою семейную историю, и человеку станет легче принять какое-то решение", - считает Анна Самсоненко, начальник отдела семейного жизнеустройства несовершеннолетних по г.Иркутску.

А для взрослых, которые задумываются об усыновлении, такой проект - так называемая проверка себя. Хотя в последние годы детей, оставшихся без попечения родителей, стали чаще принимать в семьи. Об этом говорят цифры статистики: в Иркутской области в 2011 году в детских домах детей было в 2,5 раза больше, чем сейчас. Дополнительную информацию по устройству ребенка в семью можно прочитать на сайте irkopeka.ru.

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