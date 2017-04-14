Автор: Екатерина Лыкова

Мыс Бурхан на острове Ольхон преобразят

Опубликовано: 14.04.2017 16:49

Десять лучших проектов архитекторов и дизайнеров вошли во второй этап конкурса по благоустройству территории. Лидерами стали участники из Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Казани и Москвы.

Сохранить природу и сделать место удобным для туристов пожелали 40 групп. В их числе участники не только со всей России, но и из Германии, Израиля и Италии. В финал вышли работы, в которых наиболее грамотно разделены туристические потоки, снижена нагрузка на рельеф, сохранен ландшафт, высажены новые зеленые насаждения. Организаторы отмечают: к благоустройству сакрального места участники подошли с душой. "Интересные идеи - это отношение к этому месту, кто-то просто разграничил туристические потоки, а кто-то придумал легенды, ну они, конечно, не были из воздуха взяты, они, конечно же, были с привязкой к местности. Были проработаны даже мелкие детали, такие как знаки, символика. И все это очень гармонично вписывалось в общее пространство", - сказала Наталья Еремеева, директор благотворительного фонда "Подари планете жизнь".

Однако все проекты требуют доработки, чтобы учесть все нормы и требования законодательства. Участникам дадут рекомендации, дополнить проекты творческие коллективы должны за полтора месяца. В июне профессиональное жюри определит победителя. В комиссию входят архитекторы, дизайнеры, шаманы, буддисты, а также скульптор Даши Намдаков. Воплощать проект в жизнь планируют уже в конце лета. А в 2018 году объект культурного археологического наследия окончательно преобразят.

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