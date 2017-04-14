Автор: Внеш. корр.

Законопроект о питании школьников рассмотрят 19 апреля

Опубликовано: 14.04.2017 16:14

Законопроект мэра Иркутска Дмитрия Бердникова о питании школьников рассмотрят 19 апреля на сессии областного парламента.

На заседании комитета по здравоохранению и социальной защите единогласно приняли решение рекомендовать принять в первом чтении на ближайшей сессии областного парламента этот законопроект. Он касается ежегодной индексации затрат из областного бюджета на бесплатное питание школьников из многодетных и малообеспеченных семей. Также законопроектом предусмотрено закрепление размера стоимости бесплатного питания в размере 30 рублей.