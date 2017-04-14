Автор: Яна Романова

Мониторинг межнациональных отношений введут в Приангарье

Опубликовано: 14.04.2017 16:12

В этом году в Иркутской области внедрят федеральную систему мониторинга состояния межнациональных отношений. Этот вопрос обсудили на заседании совета по делам национальностей при губернаторе региона.

В областном бюджете на реализацию мероприятия в этом году заложили 2 миллиона рублей. "У нас в области основой нашей стабильности, социальной устойчивости являются межнациональный мир и согласие. Вы знаете, что у нас в регионе проживают представители более 130 национальностей. Поэтому совместно мы должны решать задачи по укреплению и развитию межнациональных связей, противодействия экстремизму, адаптации и интеграции представителей разных народов в наше общество", - отметил Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Система мониторинга, в первую очередь, будет выявлять интернет-ресурсы, которые публикуют материалы с признаками экстремизма и с нарушением действующего законодательства. Это позволит определять территории, опасные с точки зрения возникновения межэтнической напряженности. Все данные для дальнейшего анализа будут направлять в федеральное агентство по делам национальностей.

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