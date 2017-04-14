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Автор:
Татьяна Алексеева

Общие собрания собственников проводят в Иркутске

Опубликовано: 14.04.2017 16:05

Изображение Детская площадка, место для парковки или мини-стадион? Жители Иркутска сами решают, как обустроить дворы многоквартирных домов. Общие собрания собственников уже начались. Сегодня такая встреча прошла во дворе, который объединяет несколько зданий на улице Булавина, 12.

Федеральный бюджет выделил 20 миллиардов рублей на благоустройство городских пространств и общественных территорий. Президент Владимир Путин поручил Общероссийскому народному фронту помочь людям определиться, какие именно дворы нуждаются в том, чтобы их включили в государственный проект "Комфортная городская среда". "Соответственно, городу Иркутску на данный момент выделено 213 миллионов рублей, плюс софинансирование города - порядка 20%. Распределяться эти деньги будут следующим образом: 2/3 - это устройство внутридворовых пространств и 1 на устройство общественных пространств", - сообщил Александр Якубовский, регионального штаба ОНФ.

Кстати, жители могут внести свой вклад личным трудовым участием, например, при формировании зеленых зон, разбивке газонов. Жители дома №12 на улице Булавина в Иркутске в результате дискуссии пришли к выводу, что на части дворовой площадки вместо припаркованных автомобилей для общей пользы нужны спортивные уличные тренажеры.

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