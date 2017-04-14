Автор: Маргарита Кислицына

ДТП с пассажирским автобусом: дело передано в суд

Опубликовано: 14.04.2017 15:57

Громкое дело о ДТП с участием пассажирского автобуса в Иркутске передали в суд. Водителю грозит лишение свободы на срок до 7 лет. Следователи собрали доказательства его вины.

Авария произошла 1 сентября прошлого года. В районе Иркутного моста водитель 37-го автобуса не справился с управлением и врезался в металлическую опору рекламного баннера. Один человек погиб, девять получили различные травмы. Экспертиза показала: 39-летний водитель находился в состоянии наркотического опьянения.

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