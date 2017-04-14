виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+

Погода в Иркутске

+9
Сб
утро
+6/+8
Сб
день
+14/+16
Сб
вечер
+9/+11

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  56.6019
Евро/Рубль:
  60.2867

По данным ЦБР (2017.04.14)

тЕЛМБНБ
logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Апрель >
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Новости - видео

Выпуск новостей за 14.04.2017 (65.49)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Маргарита Кислицына

ДТП с пассажирским автобусом: дело передано в суд

Опубликовано: 14.04.2017 15:57

Изображение Громкое дело о ДТП с участием пассажирского автобуса в Иркутске передали в суд. Водителю грозит лишение свободы на срок до 7 лет. Следователи собрали доказательства его вины.

Авария произошла 1 сентября прошлого года. В районе Иркутного моста водитель 37-го автобуса не справился с управлением и врезался в металлическую опору рекламного баннера. Один человек погиб, девять получили различные травмы. Экспертиза показала: 39-летний водитель находился в состоянии наркотического опьянения.

Изображения новости
Изображение Изображение


на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.4627017974854 Sec.