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Автор:
Алексей Келэвро

Новую игру для подростков придумали саянские педагоги

Опубликовано: 13.04.2017 19:15

Изображение На защиту своих учеников встали саянские педагоги. Они придумали альтернативу печально известной суицидальной игре. Хештег "Чудо Саянск" моментально разлетелся по страницам подростков в соцсетях. Дети охотно играют и, главное, выигрывают в этом уникальном сибирском проекте.

Стихи, фотографии, позитивные девизы - все это наполняет открытую группу под хэштегом "Чудо Саянск". Дети регистрируются под своими собственными, невыдуманными именами и общаются друг с другом. А еще кураторы проекта рассылают им задания. Например, необходимо сделать фотографию своей семьи и выложить ее в группу или написать фирменный семейный рецепт, сфотографироваться с друзьями на стадионе. Игра состоит из 50 шагов. Но что приятно: призы получают все. Например, билеты в кино или бесплатное посещение бассейна. В планах учителей "саянским чудом" охватить весь город. "Ребята не делятся на школы: из пятой, четвертой или седьмой. И мы сделали этот проект на весь город", - сказала Татьяна Боронец, директор школы №5 г.Саянск.

Преподаватели реализуют проект на добровольных началах. Но позитивные отклики уже поступают, что добавляет сил. А уполномоченный по правам ребенка Светлана Семенова считает: такое положительное общение в сети в ближайшее время станет отличным инструментом в борьбе с негативными виртуальными группами. Ведь запретить пользоваться интернетом современному подростку невозможно, но можно сделать его жизнь в сети безопасной. "Иммунитет информационной безопасности. Как раз на это и направлено. Вырастить поколение с критическим отношением к информации, которое размышляет. Для того чтобы думающими методами, а не запретительными методами можно было обезопасить детей. Это наша реальность, интернет - это мощный ресурс. Дети живут в этом, и мы должны научить правильно их этим пользоваться", - отметила Светлана Семенова, уполномоченный по правам ребенка по Иркутской области.

То, что доброе начинание саянских учителей работает эффективно, можно увидеть уже сейчас. В подтверждение стихи, которые дети пишут, играя в "Чудо Саянск".

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