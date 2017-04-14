Автор: Внеш. корр.

7 городов Приангарья получат федеральные средства на обустройство парков

Опубликовано: 13.04.2017 17:51

Муниципалитеты Иркутской области войдут в федеральный проект по обустройству городских парков. Конкурсный отбор прошли 7 населенных пунктов: Ангарск, Свирск, Киренск, Нижнеудинск, Саянск, Черемхово и Усолье-Сибирское.

Участникам до 1 июля нужно провести общественные обсуждения и утвердить дизайн-проекты. Все работы по благоустройству необходимо завершить до конца года. На обустройство парков малых городов региона запланировали почти 25 миллионов рублей, из них чуть более 8 из областного бюджета. Остальные - средства федерального центра. А реализация проекта запланирована до 2022 года.

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